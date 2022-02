Silberstreif am Horizont: Was ist posttraumatisches Wachstum?

Andere mögen posttraumatischen Wachstum aus anderen Gründen skeptisch gegenüberstehen. In den letzten Jahren gab es berechtigte Kritik an toxischer Positivität : die Vorstellung, dass sich das Konzentrieren auf so genannte positive Emotionen bei gleichzeitiger Ablehnung von allem, was negative Gefühle auslösen könnte, die beste Art zu leben sei. Oberflächlich betrachtet mag posttraumatisches Wachstum wie ein Versuch klingen, tiefen Schmerz herunterzuspielen; eine Versicherung à la Inspo-Quotes auf Pinterest, dass das, was dich nicht umbringt, dich nur stärker macht, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht und am Ende alles gut ausgehen wird – und wenn das nicht passiert, ist es einfach noch nicht das Ende. Angesichts des Traumas, das so viele Menschen während der Pandemie erlitten, kann es sich wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen, wenn jemand anderer behauptet, dass etwas Gutes daraus entstehen könnte.