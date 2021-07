Neu auf Netflix: Auf diese Serien & Filme kannst du dich im Juli freuen

Der Sommer ist hier! Damit steigen die Temperaturen immer weiter an und draußen wird es heißer und heißer. Dank der Lockerungen ist es jetzt auch endlich wieder möglich, in kleinem Kreis und mit Abstand zueinander im Park zu chillen, zu grillen oder sogar wieder schwimmen zu gehen, denn an vielen Orten sind die Freibäder bereits wieder geöffnet Vielleicht brauchst du aber noch etwas Zeit, um dich wieder daran zu gewöhnen, unter Leute zu kommen . Möglicherweise stehst du auch nicht so besonders auf Hitzewellen und flüchtest dich trotz der offiziellen Erlaubnis deshalb gern nach Hause, wo dein geliebter Ventilator schon auf dich wartet. Das ist ja auch völlig ok –denn wer sagt, dass die „Rückkehr zur Normalität“ von heute auf morgen passieren muss? Schmeiß dich also ruhig ohne schlechtes Gewissen aufs Sofa – wenn dir danach ist – und kühl dich mit diesen megacoolen Serien und Filmen ab, die im Juli auf Netflix erscheinen. Dabei können ein leckeres Eis oder ein eisgekühlter Cocktail sicherlich nicht schaden.